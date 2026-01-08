$!Atacan a balazos vivienda en la colonia 6 de Enero, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio de la colonia 6 de Enero fue atacado a balazos la noche de este jueves, agresión que dejó saldo de daños materiales pero ninguna persona lesionada.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:20 horas en la avenida Juan de la Barrera, entre las calles Felipe Valle e Ignición Ramírez. Alrededor de esa hora, vecinos del sector llamaron a la línea de emergencias para reportar las fuertes detonaciones de arma de fuego.

Según primeros reportes, el inmueble se encontraban inhabilitado cuando ocurrió el ataque a tiros, pues no se observó ninguna persona saliendo del lugar ni alguien con posibles lesiones provocadas por la agresión.