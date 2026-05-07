$!Atacan a balazos vivienda en la colonia Laureles Pinos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio fue atacado a balazos durante la noche de este jueves 7 de mayo en la colonia Laureles Pinos, en Culiacán, hecho que dejó únicamente daños materiales.
El reporte se registró alrededor de las 21:00 horas, luego de que vecinos alertaron al número de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego en el sector.
La agresión ocurrió en un inmueble ubicado entre las calles Orquídeas y Álamos, hasta donde se movilizaron elementos del Ejército Mexicano para atender la situación.
Al arribar al sitio, los militares localizaron la vivienda con diversos impactos de bala en la fachada principal, aunque hasta el momento no se ha informado cuántos disparos recibió el inmueble.
Tras asegurar la zona, el perímetro quedó bajo resguardo mientras personal pericial y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos.
Autoridades confirmaron que durante el ataque no hubo personas heridas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales en la propiedad.