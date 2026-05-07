$!Atacan a balazos vivienda en la colonia Laureles Pinos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio fue atacado a balazos durante la noche de este jueves 7 de mayo en la colonia Laureles Pinos, en Culiacán, hecho que dejó únicamente daños materiales.

El reporte se registró alrededor de las 21:00 horas, luego de que vecinos alertaron al número de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego en el sector.

La agresión ocurrió en un inmueble ubicado entre las calles Orquídeas y Álamos, hasta donde se movilizaron elementos del Ejército Mexicano para atender la situación.