Atacan a balazos vivienda en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un domicilio fue atacado a balazos la tarde de este martes 7 de abril en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 14:30 horas sobre la calle Emilio Portes Gil, entre la avenida Patria y la calle Manuel Ávila Camacho, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Tras el aviso, elementos del Ejército Mexicano se trasladaron al lugar y localizaron la vivienda con múltiples impactos de bala en la fachada.

Al realizar una revisión en el sitio, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que el ataque dejó únicamente daños materiales.

La zona fue acordonada y un tramo de la calle quedó asegurado para facilitar las labores de los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de los presuntos responsables, mientras continúa el operativo de seguridad en el sector.