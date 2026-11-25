MAZATLÁN._ Un hecho registrado este miércoles al oriente de Mazatlán, en el fraccionamiento Los Acantos, dejó como saldo dos mujeres asesinadas y un hombre herido. A las 19:30 horas se reportó un ataque armado al interior de una vivienda de dicho asentamiento, ubicada sobre la calle Acantos, donde dos mujeres fueron asesinadas con disparos de arma de fuego.

En el ataque también resultó herido un hombre identificado como Raúl “N”, de 36 años, quien fue trasladado a un hospital por parte de paramédicos de Bomberos Veteranos. El lugar fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional, efectivos del Ejército y policías de investigación, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Personal de la funeraria en turno se encargó de trasladar los cadáveres a las instalaciones del Servicio Médico Forense.