MAZATLÁN._ Un hecho registrado este miércoles al oriente de Mazatlán, en el fraccionamiento Los Acantos, dejó como saldo dos mujeres asesinadas y un hombre herido.
A las 19:30 horas se reportó un ataque armado al interior de una vivienda de dicho asentamiento, ubicada sobre la calle Acantos, donde dos mujeres fueron asesinadas con disparos de arma de fuego.
En el ataque también resultó herido un hombre identificado como Raúl “N”, de 36 años, quien fue trasladado a un hospital por parte de paramédicos de Bomberos Veteranos.
El lugar fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional, efectivos del Ejército y policías de investigación, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Personal de la funeraria en turno se encargó de trasladar los cadáveres a las instalaciones del Servicio Médico Forense.
Contexto violento contra mujeres
Con el doble feminicidio de este miércoles, suman 17 asesinatos de mujeres en Sinaloa en los 25 días que van de noviembre; 12 de esos casos han sucedido en Mazatlán.
Estos hechos se suman a la ola de ataques que se ha recrudecido los últimos meses en la entidad, con un incremento histórico de casos de feminicidios y asesinatos de mujeres.
En 25 días de noviembre suman en el estado 17 asesinatos de mujeres, mientras que el mes de octubre cerró con 22 casos, septiembre con 26 y en agosto 23.
Sinaloa es el estado del País con mayor número de feminicidios y asesinatos de mujeres, sumando 154 en lo que va del año, número que no se había registrado nunca en el estado en la historia reciente.
154 asesinatos de mujeres en Sinaloa en lo que va del año
17 casos van en 25 días de noviembre
12 de esos 17 casos han sido en Mazatlán
22 casos se registraron en octubre en Sinaloa
26 casos hubo en septiembre a nivel estatal
23 casos registró agosto en el estado