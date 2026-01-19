$!Atacan a balazos vivienda en Rincón del Humaya, al norte de Culiacán

Una vivienda ubicada en el fraccionamiento Rincón del Humaya, al norte de Culiacán, fue atacada a balazos por sujetos armados la mañana de este lunes, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.
Durante la agresión, un automóvil Suzuki blanco, de modelo reciente y que se encontraba en la cochera del domicilio, también resultó con múltiples impactos de bala.
El reporte fue recibido alrededor de las 10:00 horas, cuando autoridades fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Paricutín, entre el bulevar Norma Corona y la calle Margarita Sánchez de Coronado.
Al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron la vivienda con severos daños en su estructura, así como el vehículo afectado. Sobre la vía pública quedaron escombros y decenas de casquillos percutidos de rifles de alto calibre, entre ellos AK-47 y AR-15.
Paredes, ventanas y herrería del inmueble presentaron impactos visibles. Las autoridades confirmaron que el ataque dejó únicamente daños materiales.