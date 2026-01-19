$!Atacan a balazos vivienda en Rincón del Humaya, al norte de Culiacán

Una vivienda ubicada en el fraccionamiento Rincón del Humaya, al norte de Culiacán, fue atacada a balazos por sujetos armados la mañana de este lunes, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

Durante la agresión, un automóvil Suzuki blanco, de modelo reciente y que se encontraba en la cochera del domicilio, también resultó con múltiples impactos de bala.