$!Atacan a balazos vivienda en Villa de las Flores, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque a balazos se registró la tarde-noche de este miércoles en el Fraccionamiento Villa de las Flores, al nororiente de la ciudad, lo que provocó una intensa movilización policiaca y de fuerzas federales.
De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 17:50 horas, un grupo de hombres armados llegó a bordo de un vehículo Mazda a la Calle Ixtapa, esquina con la Calle Santa Mónica, y atacó a balazos a los ocupantes de una vivienda.
De acuerdo a versiones en el lugar, desde el interior de la casa repelieron a balazos la agresión dándole al vehículo, pero se desconoce si también a los ocupantes.
Minutos más tarde, el vehículo fue hallado abandonado en la Avenida Walamo, como a 300 metros de distancia del lugar del ataque, justo afuera de una tienda de conveniencia, cerca de la glorieta que divide los fraccionamientos San Joaquín y Villa Florida.
Más tarde se reportó la persecución de policías contra los ocupantes de un vehículo por la Avenida Clouthier, frente al mercado de Villa Verde.
Al lugar acudieron decenas de elementos policiacos y de las fuerzas federales.
Luego se localizó un vehículo Kia abandonado en el estacionamiento de un negocio de paquetería ubicado por la carretera Internacional, casi esquina con la Avenida de las Torres, a la altura del Fraccionamiento La Joya, Residencial.
Se informó que los agentes detuvieron a un hombre que se encontraba al interior de la casa baleada en Villa de las Flores.