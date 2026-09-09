$!Atacan a balazos vivienda en Villa de las Flores, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque a balazos se registró la tarde-noche de este miércoles en el Fraccionamiento Villa de las Flores, al nororiente de la ciudad, lo que provocó una intensa movilización policiaca y de fuerzas federales.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 17:50 horas, un grupo de hombres armados llegó a bordo de un vehículo Mazda a la Calle Ixtapa, esquina con la Calle Santa Mónica, y atacó a balazos a los ocupantes de una vivienda.

De acuerdo a versiones en el lugar, desde el interior de la casa repelieron a balazos la agresión dándole al vehículo, pero se desconoce si también a los ocupantes.