$!Atacan a chofer de transporte urbano en Escuinapa cuando trasladaba a alumnos

ESCUINAPA._ El conductor de un transporte urbano de Escuinapa, que llevaba alumnos hacia la zona escolar, fue baleado la mañana de este jueves, cuando circulaba entre la Colonia Francisco I. Madero y Roblito. Se presume que el lesionado es Hugo “R”, de 55 años, quien fue llevado al Hospital General por un vehículo particular, con heridas menores al parecer por vidrios del impacto de arma de fuego que recibió del lado del conductor.

Este refirió que cuando recibió presuntamente el disparo del lado del conductor, se tiró al piso de la unidad, para después reincorporarse y conducir hasta un retén de militares ubicado en lo que se conoce como “Puente de la Veracruz” que une la Colonia Francisco I. Madero con el Centro. En el retén de militares, los alumnos, muchos de ellos de secundaria, se bajaron de la unidad escolar, señalaron testigos, para ser auxiliados por el shock y temor del hecho que vivieron.