$!Atacan a disparos a dos clientes en una marisquería en El Conchi II, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron agredidos con disparos de arma de fuego, cuando se encontraban comiendo en una marisquería ubicada sobre la avenida Santa Rosa.
El ataque se reportó a las 16:15 horas, en una marisquería ubicada sobre la avenida Santa Rosa casi esquina con el Libramiento III en la colonia El Conchi II.
Al parecer, motociclistas armados dispararon contra dos hombres que se encontraban en una mesa al interior de la marisquería, pero estos respondieron la agresión y lograron huir de sus agresores al salir por un lote baldío y perderse entre las calles del fraccionamiento Jardines de la Riviera.
La zona del ataque quedó acordonada por policías municipales y elementos del Ejército incluyendo un automóvil Nissan Versa en el que se transportaban los clientes de la marisquería, pero que dejaron abandonado.
Tras una inspección al vehículo por parte de los militares, el vehículo fue incautado.
Tras el zafarrancho, uno de los empleados de la marisquería resultó con probable fractura de una muñeca luego de tirarse al piso para esquivar las balas.