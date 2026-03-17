$!Atacan a hombre a balazos al salir de gimnasio en Mazatlán; lo golpean y hieren en la pierna

MAZATLÁN. _ Un hombre fue agredido a golpes y con disparos de arma de fuego al salir de un gimnasio ubicado sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa, en la colonia Jaripillo, en Mazatlán.

El hecho se registró alrededor de las 11:30 horas, casi en el cruce con la avenida Santa Rosa, cuando la víctima fue interceptada por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores lo amagaron con armas cortas y lo golpearon en la cabeza con la cacha de una pistola; posteriormente, antes de huir, le dispararon, causándole una herida en la pantorrilla izquierda.