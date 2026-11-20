CULIACÁN. _ Una mujer de 39 años resultó herida de bala al quedar en medio de un ataque armado contra un hombre en el Mercado de Abastos, al sur de Culiacán, la mañana de este viernes.

La lesionada fue identificada como Alexa, quien presentó un impacto de arma de fuego en la pierna derecha, con orificios de entrada y salida.

De acuerdo con los datos recabados, hombres armados llegaron al Mercado de Abastos y abrieron fuego contra un hombre cuya identidad no fue revelada. La víctima del ataque logró ponerse a salvo y escapó sin lesiones.

En medio de la agresión, uno de los disparos alcanzó a Alexa, quien se encontraba en el lugar y resultó herida de manera circunstancial.

Luego del ataque, la mujer se trasladó en una motocicleta a las instalaciones de la Cruz Roja, en Culiacán, para recibir atención médica.

El hecho fue reportado a las corporaciones de seguridad. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para recabar información sobre la agresión e iniciar las investigaciones.