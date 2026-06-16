$!Atacan a la Policía Estatal Preventiva en Lomas de Monterrey, en Mazatlán; hay dos detenidos

MAZATLÁN._ Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron atacados a balazos en el poblado Lomas de Monterrey, al sur del municipio de Mazatlán, la tarde de este martes 16 de junio.

A través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que los elementos policiacos repelieron la agresión y se logró la detención de dos presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de armamento y una camioneta Mazda CX-50.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dio a conocer que el ataque se registró tras labores de reconocimiento y vigilancia realizadas en el poblado mencionado.