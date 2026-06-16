$!Atacan a la Policía Estatal Preventiva en Lomas de Monterrey, en Mazatlán; hay dos detenidos

MAZATLÁN._ Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron atacados a balazos en el poblado Lomas de Monterrey, al sur del municipio de Mazatlán, la tarde de este martes 16 de junio.
A través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que los elementos policiacos repelieron la agresión y se logró la detención de dos presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de armamento y una camioneta Mazda CX-50.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dio a conocer que el ataque se registró tras labores de reconocimiento y vigilancia realizadas en el poblado mencionado.
Al lugar de la agresión arribaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para apoyar en la búsqueda de más agresores.
El Grupo Interinstitucional mantiene un despliegue operativo en la zona para la localización del resto de los presuntos agresores. La situación se encuentra bajo control.