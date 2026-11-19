BADIRAGUATO. _ Una agresión armada contra elementos del Ejército Mexicano se registró la mañana de este jueves 19 de noviembre, cuando el personal militar realizaba labores de erradicación de plantíos de enervantes en las inmediaciones del poblado El Palmar del Río, en el municipio de Badiraguato.

De acuerdo con información proporcionada por una fuente cercana a este medio, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, cuando los militares se desplazaban en vehículos por la zona y fueron atacados a balazos por civiles armados, por lo que repelieron la agresión.

Tras controlar la situación, las autoridades reportaron que un civil resultó herido, mientras que otro logró escapar.

Al lesionado se le brindó atención médica y posteriormente fue trasladado en una ambulancia del municipio a una unidad médica civil de Badiraguato.

En el lugar, el personal militar aseguró un vehículo, dos armas largas, un arma corta, cartuchos y equipo táctico.

Es preciso señalar que esta agresión coincide con un reporte sobre un presunto enfrentamiento armado registrado durante la mañana de este día en la cabecera municipal de Badiraguato, hecho que fue desmentido por autoridades municipales, quienes descartaron que se hubiera registrado un choque armado. Sin embargo, confirmaron que un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego en la comunidad de La Guásima de los Guerrero, y posteriormente fue trasladado a Culiacán bajo escolta militar.