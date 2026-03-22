$!Atacan a motociclista a balazos en Barrancos; hay un detenido en Culiacán

Un motociclista resultó herido de bala y un presunto agresor fue detenido tras un ataque armado registrado la tarde-noche de este domingo 22 de marzo en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:20 horas sobre el bulevar Las Torres, entre la avenida privada Roma, en las inmediaciones del sector Villa Verde, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los informes, la víctima circulaba en una motocicleta cuando fue interceptada y atacada a balazos por sujetos armados.

Tras la agresión, uno de los presuntos responsables fue detenido en el lugar por elementos militares que mantenían presencia en la zona. El joven fue identificado como Miguel Guillermo, de 22 años de edad, quien se desempeña como repartidor de comida.