$!Atacan a motociclista a balazos en Barrancos; hay un detenido en Culiacán

Un motociclista resultó herido de bala y un presunto agresor fue detenido tras un ataque armado registrado la tarde-noche de este domingo 22 de marzo en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.
El hecho ocurrió alrededor de las 18:20 horas sobre el bulevar Las Torres, entre la avenida privada Roma, en las inmediaciones del sector Villa Verde, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con los informes, la víctima circulaba en una motocicleta cuando fue interceptada y atacada a balazos por sujetos armados.
Tras la agresión, uno de los presuntos responsables fue detenido en el lugar por elementos militares que mantenían presencia en la zona. El joven fue identificado como Miguel Guillermo, de 22 años de edad, quien se desempeña como repartidor de comida.
Según versiones recabadas en el sitio, Miguel Guillermo viajaba junto con otro hombre en una motocicleta y presuntamente participaron en el ataque; sin embargo, al intentar huir de las autoridades, el joven cayó de la unidad, mientras que su acompañante logró escapar.
Durante la caída, el detenido presentó una lesión en la cabeza con una leve hemorragia, por lo que fue atendido en el lugar y se reporta estable.
A Miguel Guillermo se le aseguró un arma corta con cargador y cartuchos, la cual fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.
Cabe mencionar que en el sitio quedaron esparcidos múltiples casquillos percutidos, así como la motocicleta de la víctima, lo que evidenció la magnitud del ataque.
En tanto, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención al motociclista lesionado, quien fue trasladado a un hospital de la ciudad; su identidad no ha sido revelada.
La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.