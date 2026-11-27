MAZATLÁN._ Cuatro presuntos agresores fueron abatidos tras un enfrentamiento armado contra agentes de la Policía Municipal en el poblado El Tiro, al norte de Mazatlán.

Lo anterior fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de sus canales oficiales de comunicación.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal de Mazatlán fueron atacados con disparos de arma de fuego por civiles armados en inmediaciones de esa comunidad rural.

Los agentes municipales repelieron la agresión sin que se registraran bajas ni elementos lesionados entre el personal policial, indicó la dependencia estatal.