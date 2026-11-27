MAZATLÁN._ Cuatro presuntos agresores fueron abatidos tras un enfrentamiento armado contra agentes de la Policía Municipal en el poblado El Tiro, al norte de Mazatlán.
Lo anterior fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de sus canales oficiales de comunicación.
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal de Mazatlán fueron atacados con disparos de arma de fuego por civiles armados en inmediaciones de esa comunidad rural.
Los agentes municipales repelieron la agresión sin que se registraran bajas ni elementos lesionados entre el personal policial, indicó la dependencia estatal.
Tras el intercambio de disparos, en el sitio fueron aseguradas armas largas, municiones y un vehículo en el que presuntamente se desplazaban los atacantes.
“Este viernes 27 de noviembre de 2026, elementos del G.O.E. de la Policía Municipal de Mazatlán fueron agredidos en inmediaciones del poblado El Tiro por miembros de la delincuencia organizada, por lo que repelieron dicha acción. Afortunadamente ningún policía resultó herido; la situación está bajo control.
Como resultado se neutralizaron a 4 de los agresores, se aseguraron armas largas y municiones, además de la unidad en la que viajaban”, señala la SSPE.
La autoridad señaló que hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los cuatro hombres fallecidos ni mayores detalles sobre cómo se originó el encuentro.
El armamento y la unidad motriz incautados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para el inicio de las investigaciones de ley.