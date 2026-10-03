$!Atacan a policías municipales en Mazatlán cerca del entronque al aeropuerto

Un ataque armado contra policías municipales de Mazatlán se registró hace unos momentos esta mañana de sábado cerca del entronque al aeropuerto. El saldo es dos elementos lesionados. La Secretaría de Seguridad de Sinaloa alertó a través de sus redes sociales.







“La #SSPSinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, se registró una agresión a personal de la Policía Municipal en inmediaciones de la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de #Mazatlán, por lo que se desplegó de inmediato el Grupo Interinstitucional a la zona”, señaló en publicación de las 6:27 horas. “La situación se encuentra bajo control, el aeropuerto opera con normalidad para aquellas personas que tienen sus vuelos programados”. En cuanto al hecho de inseguridad, precisa, se mantienen recorridos preventivos, por lo que se solicita a la sociedad en general a evitar el lugar y atender las indicaciones de las autoridades.







La agresión fue sobre la Carretera Internacional a la altura de El Castillo, registrándose posteriormente una persecución. Un vehículo sedán en el que se presume viajaban los atacantes quedó abandonado entre la maleza, a un costado de la carretera, en el sentido hacia el sur. El automóvil presenta impactos de bala. Se reportó que los agresores huyeron a pie por entre el predio enmontado cercano al Fraccionamiento Santa Fe.

La #SSPSinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, se registró una agresión a personal de la Policía Municipal en inmediaciones de la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de #Mazatlán, por lo que se desplegó de inmediato el Grupo Interinstitucional a la... — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 3, 2026