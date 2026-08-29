$!Atacan abejas a 3 personas en Veranos, Mazatlán; Marina brinda auxilio

MAZATLÁN._ Tres personas resultaron con picaduras de abejas en un camino del poblado Veranos, en Mazatlán.

La Secretaría de Marina auxilió a los lesionados y trasladó en una aeronave a uno de ellos a un hospital.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que se realizaron labores de auxilio en apoyo a personas que sufrieron picaduras de abeja en Mazatlán.