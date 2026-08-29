$!Atacan abejas a 3 personas en Veranos, Mazatlán; Marina brinda auxilio

MAZATLÁN._ Tres personas resultaron con picaduras de abejas en un camino del poblado Veranos, en Mazatlán.
La Secretaría de Marina auxilió a los lesionados y trasladó en una aeronave a uno de ellos a un hospital.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que se realizaron labores de auxilio en apoyo a personas que sufrieron picaduras de abeja en Mazatlán.
Durante un recorrido en el poblado de Veranos, ubicado por la zona de El Recodo, Cerritos y antes de llegar a El Pichilingue, se recibió el reporte de tres personas atacadas por abejas, por lo que personal naval acudió y proporcionó la atención médica correspondiente.
Uno de los afectados requirió ser trasladado vía aérea, a través de una aeronave de esta institución para su pronta atención, mientras que, las otras dos personas fueron trasladadas en ambulancia a un hospital de Mazatlán, para su seguimiento médico especializado.