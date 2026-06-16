$!Atacan casa y vehículo en la 21 de Marzo, en Culiacán; inmueble estaba deshabitado al momento de la agresión

CULIACÁN. _ Un domicilio y un vehículo estacionado frente a la propiedad fueron atacados a balazos durante la mañana de este martes 16 de junio en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 09:50 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Viviano Dávalos, esquina con Batalla de Puebla, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados pasaron por el lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra una casa de un nivel con fachada en obra negra, para después darse a la fuga.