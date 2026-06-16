$!Atacan casa y vehículo en la 21 de Marzo, en Culiacán; inmueble estaba deshabitado al momento de la agresión

CULIACÁN. _ Un domicilio y un vehículo estacionado frente a la propiedad fueron atacados a balazos durante la mañana de este martes 16 de junio en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 09:50 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Viviano Dávalos, esquina con Batalla de Puebla, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados pasaron por el lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra una casa de un nivel con fachada en obra negra, para después darse a la fuga.
Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron el inmueble con diversos impactos de bala en la fachada y en las ventanas.
Asimismo, un automóvil Honda sedán color gris que se encontraba estacionado frente a la vivienda también presentó daños por proyectil de arma de fuego, principalmente en la parte posterior de la carrocería y en los cristales traseros.
Durante la inspección de la escena, las autoridades localizaron varios casquillos percutidos esparcidos sobre la vialidad, por lo que procedieron a acordonar un tramo de la calle para preservar las evidencias.
De manera preliminar se informó que la vivienda se encontraba deshabitada al momento del atentado, por lo que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales.
Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.
Cabe señalar que este es el segundo ataque contra viviendas reportado durante la mañana de este martes en Culiacán. Horas antes, un domicilio del fraccionamiento Santa Rocío fue atacado a balazos y sufrió severos daños, incluido el derribo de su portón principal. Con este hecho, ya son cuatro los inmuebles dañados en los últimos tres días.