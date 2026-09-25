$!Atacan con arma blanca a hombre dentro de una camioneta en Bugambilias, Culiacán

CULIACÁN._ Un vecino de la Colonia Bugambilias resultó herido tras ser atacado con un arma blanca cuando se encontraba a bordo de una camioneta estacionada en ese sector, al poniente de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 17:00 horas de este viernes 25 de septiembre, cuando se alertó al servicio de emergencias sobre una persona lesionada en el interior de una camioneta RAM gris, ubicada en la parte posterior de la escuela Valentín Gómez Farías, entre las calles Flor Azalea y Las Higueras.