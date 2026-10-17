$!Atacan con armas largas abarrote en la Colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán

CULIACÁN._ Sujetos armados dispararon con armas largas contra un abarrote en la Colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán, dejando al menos 40 impactos de bala en la fachada.

El ataque ocurrió la noche de este sábado 17 de octubre mientras el negocio funcionaba, a una cuadra de una plantel educativo y una cancha deportiva.

La agresión se registró en la esquina de las calles Francisco Labastida Ochoa y Pedro L. Zavala.

Los responsables dispararon contra el local y posteriormente huyeron del sitio.

Inicialmente, los reportes alertaban sobre una posible persona herida por disparos. Sin embargo, las autoridades no encontraron a nadie lesionado.