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Violencia

Atacan con armas vivienda en el Fraccionamiento Los Girasoles, en Culiacán

Utilizan un vehículo para derribar el portón de la vivienda
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/05/2026 12:01
18/05/2026 12:01

CULIACÁN._ Un ataque a balazos se registró en una vivienda del Fraccionamiento Los Girasoles, en Culiacán, donde se reportaron detonaciones de armas de fuego y daños a la fachada de la casa.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana de este lunes, cuando vecinos escucharon las detonaciones.

La vivienda, de color blanco y con un portón café, presenta múltiples impactos de bala, y se utilizó un vehículo híbrido BYD para romper el portón principal.

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Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

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La Fiscalía General del Estado se encuentra en el lugar recabando evidencias, mientras que el Ejército Mexicano ha acordonado el área para evitar el ingreso de personas ajenas a la investigación.

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