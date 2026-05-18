$!Atacan con armas vivienda en el Fraccionamiento Los Girasoles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque a balazos se registró en una vivienda del Fraccionamiento Los Girasoles, en Culiacán, donde se reportaron detonaciones de armas de fuego y daños a la fachada de la casa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana de este lunes, cuando vecinos escucharon las detonaciones.

La vivienda, de color blanco y con un portón café, presenta múltiples impactos de bala, y se utilizó un vehículo híbrido BYD para romper el portón principal.