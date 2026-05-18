$!Atacan con armas vivienda en el Fraccionamiento Los Girasoles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque a balazos se registró en una vivienda del Fraccionamiento Los Girasoles, en Culiacán, donde se reportaron detonaciones de armas de fuego y daños a la fachada de la casa.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana de este lunes, cuando vecinos escucharon las detonaciones.
La vivienda, de color blanco y con un portón café, presenta múltiples impactos de bala, y se utilizó un vehículo híbrido BYD para romper el portón principal.
Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.
La Fiscalía General del Estado se encuentra en el lugar recabando evidencias, mientras que el Ejército Mexicano ha acordonado el área para evitar el ingreso de personas ajenas a la investigación.