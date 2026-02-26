$!Atacan con artefacto explosivo un domicilio en Las Cucas, al norte de Culiacán

Según informes preliminares, el ataque se reportó alrededor de las 7:40 horas en un inmueble se ubica entre la calle Josefa Ortiz de Domínguez y la avenida Álvaro Obregón.

CULIACÁN_ Un violento ataque ocurrió la mañana de este jueves en el sector Las Cucas, al norte de Culiacán, donde una vivienda fue blanco de un artefacto explosivo. Según reporta que el atentado dejó daños materiales, pero ninguna persona lesionada.

Los habitantes de la zona reportaron un fuerte estruendo, lo que generó la rápida movilización de elementos de seguridad, quienes llegaron al lugar para realizar las primeras indagaciones.

Al llegar, los policías estatales encontraron el portón de la vivienda derribado y daños significativos en la estructura como resultado del ataque.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre los posibles responsables del ataque, aunque se presume que se utilizó un explosivo de fabricación casera.

Las autoridades han acordonado la zona a la espera de la llegada de los agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes.