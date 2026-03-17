$!Atacan con bomba molotov una vivienda en Los Mochis; el fuego la reduce a cenizas

AHOME. _ Un aparente ataque directo dejó sin patrimonio a una familia del fraccionamiento Los Girasoles la madrugada de este 17 de marzo, luego de que sujetos desconocidos lanzaran un artefacto incendiario de fabricación casera contra su domicilio, provocando un incendio que consumió la estructura en su totalidad. El siniestro se registró sobre la avenida Prado Bonito, en el tramo comprendido entre la calle Oceanía y el bulevar Chihuahuita, justo frente al espacio público destinado al proyecto de Casas del Bienestar. En ese punto, un cuarto construido con materiales altamente inflamables, como madera, lámina y cartón, ardió de manera rápida e incontrolable.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, la agresión ocurrió de forma sorpresiva. Mientras algunos de los habitantes se encontraban dentro de la vivienda y otro más en el exterior, un vehículo de características aún no precisadas disminuyó su velocidad frente al domicilio. Desde la unidad, los tripulantes arrojaron el objeto incendiario, lo que provocó el fuego de manera inmediata tras el impacto.

El reporte inicial al número de emergencias 911 alertaba sobre la posible presencia de personas atrapadas entre las llamas, lo que generó una fuerte movilización de los cuerpos de auxilio. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, personal de Protección Civil municipal y estatal, así como paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA).

Afortunadamente, los habitantes lograron ponerse a salvo a tiempo, por lo que en el sitio se confirmó que no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas.