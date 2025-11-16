Atacan con explosivo fiesta en Villa Juárez, Navolato; reportan hasta 10 lesionados

Sujetos armados atacaron con un artefacto explosivo un salón de eventos donde se desarrollaba una fiesta en la colonia 4 de Marzo, en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

El ataque ocurrió alrededor de las 22:30 horas del sábado 15 de noviembre en el inmueble ubicado en la calle Cuarta y Domingo Rubí.

De acuerdo con los primeros informes, varias personas se encontraban conviviendo cuando individuos armados arribaron al sitio y lanzaron el explosivo hacia el interior del lugar.

El estallido provocó que entre 5 y 10 asistentes resultaran lesionados por esquirlas. Las víctimas presentaron heridas consideradas leves, pero fueron trasladadas por paramédicos y rescatistas a distintos hospitales para su valoración médica.

Tras el reporte al 911, elementos de corporaciones policiacas acudieron a la zona y acordonaron el salón para permitir el trabajo de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes levantaron indicios y comenzaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades confirmaron que, de momento, no se reportan personas en estado grave y que todos los lesionados fueron afectados únicamente por esquirlas producto de la explosión.