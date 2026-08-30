$!Atacan con explosivos dos expendios y disparan contra vivienda en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los actos violentos y de alto impacto, que se han incrementado en Mazatlán, iniciaron muy temprano este domingo con ataques con explosivos contra dos expendios de cerveza ubicados en las colonias Flores Magón y Lomas del Ébano; y un ataque con ráfagas de arma larga contra una vivienda en el Fraccionamiento Veredas Residencial.
Los hechos contra los expendios fueron reportados de manera simultánea aproximadamente a las 02:00 horas.
Uno de los negocios se encuentra ubicado en la esquina de Mutualismo y Víctor Beltrán, contraesquina del gimnasio municipal de la Colonia Lomas del Ébano.
El otro depósito se localiza en la esquina de la Calle Flor de Mayo y la lateral Manuel J. Clouthier, en la Colonia Flores Magón.
Tras estos ataques no se reportaron personas lesionadas, ya que los expendios se encontraban cerrados.
El ataque armado contra una vivienda del Fraccionamiento Veredas Residencial se reportó a las 07:00 horas de este domingo.
Personal pericial de la Fiscalía General del Estado se encargó delas diligencias de ley en todos los hechos.