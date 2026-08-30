$!Atacan con explosivos dos expendios y disparan contra vivienda en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los actos violentos y de alto impacto, que se han incrementado en Mazatlán, iniciaron muy temprano este domingo con ataques con explosivos contra dos expendios de cerveza ubicados en las colonias Flores Magón y Lomas del Ébano; y un ataque con ráfagas de arma larga contra una vivienda en el Fraccionamiento Veredas Residencial.

Los hechos contra los expendios fueron reportados de manera simultánea aproximadamente a las 02:00 horas.

Uno de los negocios se encuentra ubicado en la esquina de Mutualismo y Víctor Beltrán, contraesquina del gimnasio municipal de la Colonia Lomas del Ébano.