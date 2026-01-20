$!Atacan con explosivos una casa en el sector Las Quintas, en Culiacán

Un domicilio fue atacado con explosivos, supuestamente lanzados desde un dron, en el sector Las Quintas de Culiacán.

El atentado al inmueble se reportó alrededor de las 16:00 horas, sobre la calle Belisario Domínguez, en el cruce con la calle Presa Don Martín.

Vecinos de la zona alertaron tras escuchar al menos dos detonaciones de explosivos, los cuales habrían sido arrojados desde el aire con drones.