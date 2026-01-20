$!Atacan con explosivos una casa en el sector Las Quintas, en Culiacán

Un domicilio fue atacado con explosivos, supuestamente lanzados desde un dron, en el sector Las Quintas de Culiacán.
El atentado al inmueble se reportó alrededor de las 16:00 horas, sobre la calle Belisario Domínguez, en el cruce con la calle Presa Don Martín.
Vecinos de la zona alertaron tras escuchar al menos dos detonaciones de explosivos, los cuales habrían sido arrojados desde el aire con drones.
El domicilio resultó con daños materiales visibles en el portón de la cochera, el cual lució averiado y con rastros de un estallido.
Al llegar las autoridades, corroboraron que no hubo personas afectadas directamente por los hechos, además de que salían columnas de humo desde el interior de la vivienda.
Agencias ministeriales acudieron para comenzar las investigaciones y esclarecer cómo se produjo el ataque.