$!Atacan con ponchallantas a fuerzas federales en Angostura

De acuerdo con los reportes obtenidos, los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes 24 de abril en el carril que conduce de sur a norte. Las unidades oficiales, pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), avanzaban por la zona cuando, al pasar bajo un paso a desnivel, desconocidos arrojaron los objetos punzantes para inhabilitar los vehículos e impedir su avance.

ANGOSTURA._ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron blanco de un ataque con artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, mientras realizaban un despliegue operativo sobre la autopista Benito Juárez “La Costera”, en las inmediaciones de la caseta de Alhuey, municipio de Angostura.

La agresión provocó daños en los neumáticos de un vehículo oficial de la dependencia federal, así como en una camioneta particular Toyota Hilux que circulaba por el sitio.

Tras el incidente se registró una persecución contra un hombre que viajaba en motocicleta, a quien se le atribuye haber arrojado los artefactos. A pesar de que los agentes realizaron al menos tres disparos de arma de fuego para intentar detenerlo, el civil logró evadir a la autoridad y darse a la fuga entre los caminos aledaños.

Al sitio arribaron refuerzos de diversas corporaciones policiales para resguardar el área y brindar apoyo a los agentes federales afectados. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades correspondientes no han emitido un comunicado oficial detallando el saldo o la identidad de los involucrados en el altercado.