$!Atacan con ráfagas de arma larga a una mujer y un hombre a un costado del fraccionamiento Pemex, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer y un hombre resultaron heridos tras ser atacados con ráfagas de fusiles automáticos cuando se encontraban en la esquina del Libramiento Colosio y Múnich, esto junto al fraccionamiento Pemex.

El ataque se reportó a las 21:00 horas, en las instalaciones de un autobaño fuera de servicio, sobre la lateral del Paso Superior sobre la avenida Múnich.

La mujer y un hombre que la acompañaba ingresaron a la construcción abandonada, cuando hombres armados a bordo de un automóvil de color blanco se detuvo en dicha esquina y dispararon ráfagas de armas largas contra la pareja.