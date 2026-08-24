$!Atacan con ráfagas de arma larga a una mujer y un hombre a un costado del fraccionamiento Pemex, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer y un hombre resultaron heridos tras ser atacados con ráfagas de fusiles automáticos cuando se encontraban en la esquina del Libramiento Colosio y Múnich, esto junto al fraccionamiento Pemex.
El ataque se reportó a las 21:00 horas, en las instalaciones de un autobaño fuera de servicio, sobre la lateral del Paso Superior sobre la avenida Múnich.
La mujer y un hombre que la acompañaba ingresaron a la construcción abandonada, cuando hombres armados a bordo de un automóvil de color blanco se detuvo en dicha esquina y dispararon ráfagas de armas largas contra la pareja.
Tras el ataque, agentes de la Policía Municipal y elementos del Ejército llegaron al lugar y al descubrir a la pareja con heridas de bala solicitaron una ambulancia para que fueran atendidos de sus heridas.
Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron a los heridos en el lugar y por la gravedad de sus lesiones los trasladaron de urgencia a un hospital.
La zona fue acordonada y resguardada por elementos del Ejército hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Los heridos fueron identificados como Viridiana “N” y Dilan “N”, de 33 y 25 años de edad respectivamente.