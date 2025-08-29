$!Atacan con un artefacto explosivo a patrulla de la Policía Municipal en Mazatlán

MAZATLÁN._ La fuerte explosión de un artefacto artesanal, lanzado contra una patrulla de la Policía Municipal, alarmó la noche del jueves a vecinos de la colonia Flores Magón.
El atentado se registró a las 22:45 horas en la calle Jazmín casi esquina con la avenida Azalea.
La unidad policial atacada estaba estacionada en la esquina en mención y los agentes se encontraban cenando a unos metros, por lo que no hubo heridos.
Versiones recabadas en el lugar indican que minutos antes de la explosión, dos hombres a bordo de una motocicleta ingresaron a la calle Jazmín y se presume lanzaron el artefacto explosivo a la caja del vehículo oficial.
Después del estruendo, una nube de humo blanco se levantó en el lugar; los agentes se acercaron a revisar los daños en la patrulla y solicitaron apoyo a la central de emergencia para iniciar recorridos en busca de los presuntos responsables.
Policías de Investigación y Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley.