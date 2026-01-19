Atacan con una pala a adulto mayor en el ejido Primero de Mayo, en Ahome

Un adulto mayor lucha por su vida tras haber sido agredido al interior de su domicilio, ubicado en el ejido Primero de Mayo, en Los Mochis, Ahome, por un sujeto desconocido que lo atacó con una pala, provocándole heridas de gravedad.

La víctima fue identificada como Martín “N”, de 63 años de edad. De acuerdo con el reporte médico inicial, el adulto mayor presenta múltiples contusiones y heridas cortocontundentes, principalmente en la región craneal, producto de los golpes recibidos con la herramienta de construcción.

Los hechos se registraron poco antes del mediodía en una vivienda de la comunidad antes mencionada. Según las primeras indagatorias, Martín se encontraba descansando en su hogar cuando un individuo ingresó a la propiedad.

Sin mediar palabra, el intruso tomó una pala que se encontraba en el sitio y comenzó a golpear al sexagenario en repetidas ocasiones, hasta dejarlo tendido en el suelo, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Familiares y vecinos que se percataron de la situación auxiliaron al herido, quien fue trasladado de urgencia al Hospital General de Los Mochis (IMSS-Bienestar) para recibir atención médica especializada.

El personal de trabajo social del nosocomio notificó a la Fiscalía General del Estado debido a que se trata de un hecho violento. Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Zona Norte acudieron al hospital para intentar entrevistar a la víctima e iniciar la carpeta de investigación por los delitos de allanamiento de morada y lesiones dolosas o tentativa de homicidio, según evolucione su estado de salud.