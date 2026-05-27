$!Atacan e incendian clínica de salud en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una clínica de salud ubicada en la colonia Miguel Hidalgo fue atacada a balazos e incendiada durante la mañana de este miércoles 27 de mayo en Culiacán, dejando únicamente daños materiales pese a que había trabajadores dentro del inmueble al momento del atentado.
El ataque ocurrió alrededor de las 07:00 horas en el cruce de las calles Amado Nervo y la avenida Antonio Nakayama.
De acuerdo con los primeros reportes, civiles armados arribaron al lugar y utilizaron un vehículo para impactarlo contra uno de los accesos principales del edificio. Posteriormente, los responsables incendiaron la unidad, lo que provocó un fuego de gran magnitud en el inmueble.
Durante la agresión también realizaron múltiples disparos contra la clínica, causando daños visibles en paredes y fachadas.
Según las versiones preliminares, en el lugar todavía se encontraban tres trabajadores dentro del inmueble cuando ocurrió el ataque; sin embargo, todos lograron ponerse a salvo y no se reportaron lesionadas.
Tras el atentado, elementos del Ejército Mexicano acudieron para asegurar el perímetro y permitir el ingreso de Bomberos Culiacán. Los cuerpos de emergencia realizaron maniobras durante varios minutos hasta lograr sofocar completamente las llamas.
Al finalizar las labores, el vehículo utilizado en el ataque quedó totalmente calcinado frente al inmueble.
Asimismo, el edificio presentó severos daños ocasionados por el incendio, los cuales alcanzaron incluso parte de la fachada de la tercera planta. Además del fuego, el inmueble mostró múltiples impactos de bala y otros daños estructurales derivados del atentado.