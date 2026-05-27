$!Atacan e incendian clínica de salud en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una clínica de salud ubicada en la colonia Miguel Hidalgo fue atacada a balazos e incendiada durante la mañana de este miércoles 27 de mayo en Culiacán, dejando únicamente daños materiales pese a que había trabajadores dentro del inmueble al momento del atentado.

El ataque ocurrió alrededor de las 07:00 horas en el cruce de las calles Amado Nervo y la avenida Antonio Nakayama.

De acuerdo con los primeros reportes, civiles armados arribaron al lugar y utilizaron un vehículo para impactarlo contra uno de los accesos principales del edificio. Posteriormente, los responsables incendiaron la unidad, lo que provocó un fuego de gran magnitud en el inmueble.