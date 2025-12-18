Seguridad
Ataques a inmuebles

Atacan e incendian fachada de casino en sector Villa Universidad, en Culiacán

Junto a la entrada principal del inmueble quedó una cuatrimoto abandonada, mientras que en el área del estacionamiento fueron asegurados casquillos percutidos
Noroeste Redacción
Un grupo armado atacó a balazos e incendió parte de la fachada de un casino durante la mañana de este jueves, en el sector Villa Universidad, al norte de Culiacán.

El establecimiento se ubica dentro de una plaza comercial, sobre la calzada de Las Américas, casi esquina con la calle Neptuno.

La zona incendiada corresponde a la cortina que cubre la entrada principal del inmueble, la cual además presentó varios impactos por proyectil de arma de fuego.

Otras dos puertas, presuntamente utilizadas como salidas de emergencia, registraron al menos seis impactos de bala.

De manera preliminar, se informó que el incendio fue atendido en primera instancia por personal de vigilancia, por lo que las llamas no ocasionaron mayores daños.

Junto al acceso al inmueble quedó abandonada una cuatrimoto de color blanco.

Hasta el momento no se reportan personas afectadas, ya que al parecer el casino se encontraba cerrado; sin embargo, la plaza comercial ya había iniciado operaciones.

