Atacan e incendian vivienda del sector Santa Aynes, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio ubicado en el sector Santa Aynes, al norte de Culiacán, fue atacado a balazos y posteriormente incendiado durante la madrugada de este domingo 19 de abril, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y rescate.

El hecho se registró alrededor de la 01:00 horas, cuando sujetos armados arribaron al inmueble y presuntamente utilizaron un vehículo para derribar el portón principal de la cochera.

Tras ingresar o impactar la entrada, los agresores realizaron múltiples disparos contra la fachada y posteriormente se originó un incendio en la planta baja del domicilio.

El fuego alcanzó el área de cochera, donde quedó una camioneta tipo Jeep Cherokee severamente dañada por las llamas. Hasta el momento se desconoce si esa unidad fue utilizada para derribar el acceso o si pertenecía a los moradores.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán acudieron de inmediato y realizaron maniobras para sofocar el siniestro, logrando controlar el fuego antes de que se propagara al resto de la vivienda o a casas contiguas.

En la parte frontal del inmueble quedaron visibles daños por humo, cristales rotos, afectaciones en ventanas y en el balcón del segundo nivel, además de residuos calcinados en la cochera y sobre la calle.

También acudieron elementos del Ejército Mexicano y corporaciones policíacas, quienes aseguraron el perímetro mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

Autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni fallecidas, únicamente daños materiales de consideración.