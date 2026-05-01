$!Atacan otra casa en Mazatlán, ahora en Valle Dorado; agente de la Policía de Investigación repele agresión

MAZATLÁN._ Un domicilio del fraccionamiento Valle Dorado, en Mazatlán, fue atacado a balazos la noche de este jueves 30 de abril.
Se reportó que un elemento de la Policía de Investigación presuntamente repelió la agresión y logró herir a uno de los agresores.
Vecinos del fraccionamiento reportaron que se escucharon disparos durante varios minutos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en una casa ubicada en la esquina de la avenida Valle Dorado y la calle Valle de Matamoros.
Según versiones en el lugar, hombres a bordo de motocicletas llegaron hasta el domicilio haciéndose pasar por repartidores de comida, pero de la mochila con logo de una app de reparto sacaron armas y comenzaron a disparar contra la fachada.
Sin embargo, desde el interior el propietario de la vivienda repelió la agresión, obligando a los atacantes a emprender la retirada.
Minutos más tarde se reportó el ingreso de un hombre herido de bala a una clínica particular; al parecer, motociclistas llegaron hasta la entrada del sitio y dejaron ahí al lesionado.
Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y policías de Investigación, que implementaron un perímetro de seguridad a varias cuadras del ataque.