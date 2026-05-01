$!Atacan otra casa en Mazatlán, ahora en Valle Dorado; agente de la Policía de Investigación repele agresión

MAZATLÁN._ Un domicilio del fraccionamiento Valle Dorado, en Mazatlán, fue atacado a balazos la noche de este jueves 30 de abril.

Se reportó que un elemento de la Policía de Investigación presuntamente repelió la agresión y logró herir a uno de los agresores.

Vecinos del fraccionamiento reportaron que se escucharon disparos durante varios minutos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en una casa ubicada en la esquina de la avenida Valle Dorado y la calle Valle de Matamoros.