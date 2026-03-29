$!Atacan por segunda ocasión un domicilio en el norte de Culiacán; balean vivienda y camioneta

Un domicilio fue atacado a balazos por segunda ocasión en el sector norte de Culiacán durante el transcurso de este domingo 29 de marzo.
El hecho se registró alrededor de las 14:40 horas en un inmueble ubicado entre la calle Primera y Cuarta, en el fraccionamiento Issstesin, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda.
Durante la agresión, también resultó dañada una camioneta pick up Ford, de color blanco que se encontraba estacionada frente al domicilio, la cual presentó impactos en la carrocería y en el parabrisas.
En el sitio se localizaron al menos una decena de casquillos percutidos de grueso calibre, además de daños visibles en la fachada e interior del inmueble.
A pesar de la intensidad del ataque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron para asegurar la zona, mientras que peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
Una grúa fue solicitada para retirar la unidad baleada y trasladarla a una pensión como parte de las investigaciones.
Cabe señalar que este hecho ocurrió horas después de otro ataque armado registrado en la colonia Infonavit Humaya, también en el sector norte de la ciudad.