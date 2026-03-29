$!Atacan por segunda ocasión un domicilio en el norte de Culiacán; balean vivienda y camioneta

Un domicilio fue atacado a balazos por segunda ocasión en el sector norte de Culiacán durante el transcurso de este domingo 29 de marzo.

El hecho se registró alrededor de las 14:40 horas en un inmueble ubicado entre la calle Primera y Cuarta, en el fraccionamiento Issstesin, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda.

Durante la agresión, también resultó dañada una camioneta pick up Ford, de color blanco que se encontraba estacionada frente al domicilio, la cual presentó impactos en la carrocería y en el parabrisas.