$!Atacan portón de una casa con explosivo en el sector Mercado de Abastos, al sur de Culiacán

El portón de una vivienda resultó con daños tras ser objeto de un ataque con un artefacto explosivo, durante la tarde-noche de este miércoles en la colonia Ilusiones, del sector Mercado de Abastos, al sur de Culiacán.
Personal militar presente en la escena informó que no hubo personas lesionadas, y al parecer la vivienda se encontraba deshabitada.
El portón de la cochera, de color café oscuro, lucía con manchas ocasionadas por la detonación del explosivo, y una abolladura en la parte baja.
El reporte del atentado fue aproximadamente a las 19:00 horas de este 29 de julio, sobre la calle Mina Cerro de la Bufa, a un costado de una escuela primaria.
Elementos del Ejército Mexicano que atendieron el aviso, localizaron el domicilio afectado a unos 50 metros de la Calzada Heroico Colegio Militar, en la salida sur de la capital, por lo que se quedaron para resguardar la casa.
La zona y vivienda permanecen bajo custodia militar a la espera de que arriben agentes investigadores a desplegar diligencias, e iniciar las indagatorias de Ley.