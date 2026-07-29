$!Atacan portón de una casa con explosivo en el sector Mercado de Abastos, al sur de Culiacán

El portón de una vivienda resultó con daños tras ser objeto de un ataque con un artefacto explosivo, durante la tarde-noche de este miércoles en la colonia Ilusiones, del sector Mercado de Abastos, al sur de Culiacán.

Personal militar presente en la escena informó que no hubo personas lesionadas, y al parecer la vivienda se encontraba deshabitada.

El portón de la cochera, de color café oscuro, lucía con manchas ocasionadas por la detonación del explosivo, y una abolladura en la parte baja.