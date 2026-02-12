Atacan vivienda con fusiles de asalto en la colonia Emiliano Zapata; se contabilizan 100 casquillos

CULIACÁN. _ Una vivienda ubicada sobre el bulevar José Vasconcelos, a una cuadra del bulevar Revolución, en la colonia Emiliano Zapata, fue el blanco de una agresión con armas de fuego durante la tarde de este miércoles.

En el sitio, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron aproximadamente 100 casquillos percutidos de fusiles de asalto.

Los impactos fueron visibles en las paredes del inmueble, la puerta principal, el área de la cochera y las ventanas. Asimismo, una camioneta Ford Escape de color negro que se encontraba estacionada frente al domicilio presentó daños considerables por los proyectiles.

Al sector arribaron elementos del Ejército Mexicano y personal pericial, quienes procedieron al aseguramiento de la escena para iniciar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con testimonios de residentes de la zona, tras las detonaciones se habría registrado un intercambio de disparos entre civiles armados y personal militar; sin embargo, el daño a la vivienda fue constatado minutos después por los propios habitantes del sector.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.