$!Atacan vivienda e incendian vehículo en la colonia 5 de Febrero; suman 7 inmuebles agredidos en Culiacán

Un grupo de hombres armados derribó el portón de una residencia e incendió un automóvil en la colonia 5 de Febrero, al poniente de la capital sinaloense. El ataque ocurrió minutos antes del mediodía de este miércoles en el cruce de la calle Plan de Agua Prieta y avenida De los Laureles. De acuerdo con las primeras indagatorias, los agresores emplearon un vehículo compacto gris para impactarlo en reversa contra la entrada de la vivienda de dos plantas y forzar el acceso.

Tras la irrupción, los responsables prendieron fuego a un automóvil en la cochera y a la estructura del domicilio, lo que movilizó a integrantes del Cuerpo de Bomberos de Culiacán para sofocar el incendio.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales, únicamente daños materiales. La agresión provocó un despliegue de corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro en espera del arribo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes.

Con este caso suman siete los inmuebles atacados, baleados o incendiados de forma deliberada en Culiacán en menos de 24 horas. Durante la tarde y noche del martes 8 de septiembre se reportaron seis atentados similares. Entre las propiedades agredidas está un autolavado tiroteado en la colonia Miguel Hidalgo y una casa en la colonia Rafael Buelna, donde dispararon, embistieron la fachada con un auto e incendiaron el lugar.