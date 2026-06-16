$!Atacan y vandalizan vivienda en Santa Rocío; van tres inmuebles baleados en Culiacán en solo tres días

CULIACÁN. _ Un domicilio de dos plantas fue atacado a balazos y vandalizado la mañana de este martes 16 de junio en el fraccionamiento Santa Rocío, ubicado en el sector poniente de Culiacán, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho fue reportado alrededor de las 07:00 horas sobre la calle Monte Nebo, esquina con Monte Betel, luego de que vecinos alertaran a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, un grupo de hombres armados arribó al lugar y disparó en repetidas ocasiones contra la vivienda antes de darse a la fuga.