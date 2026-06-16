$!Atacan y vandalizan vivienda en Santa Rocío; van tres inmuebles baleados en Culiacán en solo tres días

CULIACÁN. _ Un domicilio de dos plantas fue atacado a balazos y vandalizado la mañana de este martes 16 de junio en el fraccionamiento Santa Rocío, ubicado en el sector poniente de Culiacán, sin que se reportaran personas lesionadas.
El hecho fue reportado alrededor de las 07:00 horas sobre la calle Monte Nebo, esquina con Monte Betel, luego de que vecinos alertaran a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros informes, un grupo de hombres armados arribó al lugar y disparó en repetidas ocasiones contra la vivienda antes de darse a la fuga.
Además de los impactos de bala, los agresores ocasionaron severos daños al inmueble, entre ellos el derribo del portón principal y afectaciones en la fachada, paredes y ventanas.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y confirmaron que la vivienda presentaba múltiples impactos y daños estructurales derivados de la agresión.
Las autoridades informaron de manera preliminar que al momento del ataque no había personas al interior del inmueble, por lo que no se registraron víctimas ni lesionados.
La zona fue acordonada mientras personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos.
Con este hecho, suman al menos tres inmuebles atacados a balazos en distintos sectores de Culiacán durante los últimos tres días, una situación que mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad.