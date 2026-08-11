$!Atada de pies y manos hallan sin vida a custodia penitenciaria tras ser privada de su libertad, en Culiacán

Con indicios de tortura, y las manos y pies atados con alambre, fue localizada sin vida María de los Ángeles "N", mujer de 35 años que se desempeñaba como custodia del centro penitenciario de Aguaruto, y que previamente fue privada de su libertad, en Culiacán.

El hallazgo de su cadáver fue en la localidad El Diez, en las inmediaciones del parque industrial Piggy Back, al sur de la capital, sobre una brecha de terracería entre bodegas y almacenes, alrededor de las 15:50 horas de este 11 de agosto.