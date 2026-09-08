$!Ataque a agentes de la SSPC desata operativo en Jesús María, Culiacán; detienen a cuatro

CULIACÁN._ Un amplio operativo de seguridad fue desplegado la mañana de este martes 8 de septiembre sobre la carretera México 15, a la altura del entronque con la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, luego de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y civiles armados. Como resultado de la intervención fueron detenidas cuatro personas, dos mujeres y dos hombres. Además, las autoridades aseguraron dos vehículos Jeep, entre ellos una camioneta Cherokee de modelo reciente.

Durante el operativo también fueron localizadas armas largas y cortas, cargadores, chalecos tácticos y artefactos ponchallantas de fabricación artesanal, equipados con puntas de acero y presuntamente utilizados para intentar frenar la persecución de los agentes.

Al menos una unidad oficial resultó dañada por estos artefactos. El enfrentamiento se registró a la altura del poblado La Campana, sobre la carretera México 15 Libre, en el crucero con el camino que conduce hacia la presa El Varejonal.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que los agentes fueron atacados con disparos de arma de fuego en las inmediaciones de Jesús María, por lo que repelieron la agresión. La SSPE informó que no se reportaron elementos de seguridad lesionados tras el intercambio de disparos.