$!Ataque a balazos a un centro de rehabilitación en la colonia Revolución, en Culiacán, deja un herido

Un centro de rehabilitación de la colonia Revolución, en Culiacán, fue blanco de un ataque a balazos durante la mañana de este sábado, dejando como saldo una persona herida.

La agresión fue reportada en el cruce de las calles General Viviano Dávalos y Manuel Estrada.

Varios cristales del centro también resultaron dañados y algunos impactos alcanzaron una vivienda contigua.