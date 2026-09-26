$!Ataque a balazos a un centro de rehabilitación en la colonia Revolución, en Culiacán, deja un herido

Un centro de rehabilitación de la colonia Revolución, en Culiacán, fue blanco de un ataque a balazos durante la mañana de este sábado, dejando como saldo una persona herida.
La agresión fue reportada en el cruce de las calles General Viviano Dávalos y Manuel Estrada.
Varios cristales del centro también resultaron dañados y algunos impactos alcanzaron una vivienda contigua.
En el sitio fueron localizados alrededor de 80 casquillos de distintos calibres.
Una persona sufrió una herida de bala en una de las piernas y fue trasladada por paramédicos a un hospital para recibir atención médica.
Hasta el momento no se ha informado de manera oficial la identidad de la persona lesionada ni mayores detalles sobre los responsables del ataque.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar y mantienen el área bajo resguardo.
La Fiscalía General del Estado realizaría las diligencias en el sitio para recabar indicios y establecer las circunstancias en que ocurrió la agresión.