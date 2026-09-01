Ataque a balazos contra dos mujeres en Escuinapa deja una muerta y otra herida

ESCUINAPA._ Dos mujeres fueron atacadas a balazos durante la madrugada de este martes en un camino aledaño a la carretera federal México 15, en Escuinapa; una de ellas murió en el lugar y la otra resultó herida.

La víctima mortal fue identificada como Verónica “N”, quien quedó sin vida en el sitio. La mujer que sobrevivió fue identificada como Glenda “L”, de 28 años de edad, con domicilio en la colonia Pueblo Nuevo.

De acuerdo con información preliminar, ambas mujeres presentaban impactos de bala en el rostro. La agresión habría ocurrido alrededor de las 02:00 horas.

En el lugar también habría sido localizado un mensaje amenazante atribuido presuntamente a un grupo criminal.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes resguardaron la zona mientras esperaban el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo.

Con este homicidio, suman 11 mujeres asesinadas en el municipio de Escuinapa desde junio a la fecha, e acuerdo con el recuento de casos registrados por Noroeste.