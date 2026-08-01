Ataque a balazos contra expendio de El Toreo deja un muerto y un herido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ráfagas de disparos contra un expendio de cerveza dejaron un muerto y un herido este sábado 1 de agosto en Mazatlán.

El negocio atacado se encuentra ubicado en la esquina de las avenidas Circunvalación y La Marina, en el Fraccionamiento El Toreo.

Paramédicos de Bomberos Veteranos y socorristas de Cruz Roja acudieron a la zona para atender la emergencia.

El herido fue trasladado en una ambulancia de Bomberos Veteranos a un hospital cercano.

Esta sería la tercera ocasión que este expendio es atacado a balazos.