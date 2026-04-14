$!Ataque a balazos contra vivienda deja daños y dos detenidos en la colonia República Mexicana, en Culiacán

Un ataque armado contra una vivienda dejó daños materiales, un incendio y dos personas detenidas la noche de este martes 14 de abril en la colonia República Mexicana, en Culiacán. El hecho se reportó alrededor de las 21:10 horas en el cruce de la calle Azucena y la avenida Leyes de Reforma, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en ráfaga. Los disparos fueron escuchados también en colonias y sectores cercanos como Montebello, Colinas del Parque, Miguel Hidalgo, Huizaches, Lázaro Cárdenas y zonas próximas al Parque 87, lo que generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad.







Elementos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo en distintas calles del sector y, posteriormente, en las inmediaciones de la avenida México 68 y avenida Leyes de Reforma, lograron la detención de dos jóvenes señalados de manera preliminar como presuntos participantes en el hecho. Ambos fueron sometidos por los militares, revisados en el lugar y posteriormente trasladados ante la autoridad competente para definir su situación legal. Hasta el momento no se ha informado oficialmente qué tipo de armamento les fue asegurado. En tanto, la vivienda atacada presentó daños por impactos de bala y posteriormente se incendió parcialmente, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos de Culiacán acudió para sofocar las llamas y evitar mayores afectaciones.







