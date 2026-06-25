$!Ataque a balazos daña fachada de vivienda en Acueducto, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un inmueble resultó con daños en su fachada tras ser blanco de un ataque con armas de fuego la mañana de este jueves en el fraccionamiento Acueducto, ubicado en el sector La Conquista, al norte de Culiacán. El incidente provocó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad pública y del personal militar en la zona.

El reporte del hecho se recibió en las corporaciones de seguridad alrededor de las 6:00 horas. Vecinos de la zona informaron a las autoridades sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Acueducto de Cibao y Acueducto del Águila. Habitantes del sector señalaron que únicamente escucharon los disparos y que, al salir de sus viviendas, observaron el despliegue de las fuerzas del orden.