$!Ataque a balazos daña fachada de vivienda en Acueducto, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un inmueble resultó con daños en su fachada tras ser blanco de un ataque con armas de fuego la mañana de este jueves en el fraccionamiento Acueducto, ubicado en el sector La Conquista, al norte de Culiacán. El incidente provocó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad pública y del personal militar en la zona.
El reporte del hecho se recibió en las corporaciones de seguridad alrededor de las 6:00 horas. Vecinos de la zona informaron a las autoridades sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Acueducto de Cibao y Acueducto del Águila. Habitantes del sector señalaron que únicamente escucharon los disparos y que, al salir de sus viviendas, observaron el despliegue de las fuerzas del orden.
Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron una vivienda de una planta que presentaba diversos impactos de bala en su estructura. Asimismo, los militares hallaron esparcidos en el área varios casquillos percutidos pertenecientes a armas de grueso calibre.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, por lo que las afectaciones se limitaron de forma exclusiva a los daños materiales en la propiedad afectada.
La escena fue asegurada por los elementos del Ejército Mexicano, quienes custodiaron el perímetro mientras el personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes. Peritos y agentes de investigación llevaron a cabo el procesamiento del área y el aseguramiento de los indicios balísticos con el fin de integrar la carpeta de investigación y esclarecer la forma en que se desarrollaron los hechos.