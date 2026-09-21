$!Ataque a balazos deja a un hombre herido en la colonia 20 de Noviembre de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre resultó herido de bala tras ser atacado por hombres armados la tarde de este lunes en calles de la colonia 20 de Noviembre, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital.

El ataque fue reportado a las autoridades alrededor de las 12:50 horas, sobre la calle Nayarit, casi esquina con Zacatecas, del sector antes mencionado.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la víctima, identificada como Abraham “N”, se encontraba afuera de su domicilio cuando hombres armados le dispararon en al menos 12 ocasiones.