$!Ataque a balazos deja a un hombre herido en la colonia 20 de Noviembre de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre resultó herido de bala tras ser atacado por hombres armados la tarde de este lunes en calles de la colonia 20 de Noviembre, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital.
El ataque fue reportado a las autoridades alrededor de las 12:50 horas, sobre la calle Nayarit, casi esquina con Zacatecas, del sector antes mencionado.
De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la víctima, identificada como Abraham “N”, se encontraba afuera de su domicilio cuando hombres armados le dispararon en al menos 12 ocasiones.
Tras resultar herido, logró ingresar a su vivienda, mientras los agresores huyeron del sitio.
Policías municipales y elementos del Ejército acudieron al lugar y localizaron al hombre lesionado, por lo que solicitaron una ambulancia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios y controlaron las hemorragias antes de trasladarlo de urgencia a un hospital.
La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de los elementos de seguridad, mientras personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.