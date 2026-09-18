Ataque a balazos deja a un hombre sin vida en la colonia Pueblo Nuevo, Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre, en la colonia Pueblo Nuevo, en Escuinapa.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Damián “P”, de 28 años de edad, quien presentó varios impactos de arma de fuego; a un lado de su cuerpo fue encontrada una motocicleta negra.

El reporte sobre una persona herida por disparos fue recibido por las autoridades alrededor de las 02:44 horas de este viernes. El hecho ocurrió sobre la calle Río Quelite, entre Culiacán y Guasave, en la colonia Pueblo Nuevo.

Al arribar al lugar, elementos del Ejército Mexicano localizaron al hombre y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se solicitó la presencia de personal de investigación y periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los agentes y peritos realizaron las diligencias correspondientes en el sitio y posteriormente se encargaron del levantamiento del cuerpo para los procedimientos de ley.

Con el asesinato de Damián “P”, suman tres homicidios registrados durante esta semana en Escuinapa: el de Sara Rosalina, maestra de preescolar asesinada frente a su casa, y el de un adulto mayor, quien fue asesinado en la colonia Francisco I. Madero del municipio.