$!Ataque a balazos deja dos heridos en la Avenida Rafael Buelna, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos hombres resultaron heridos de bala tras ser atacados desde otro vehículo cuando circulaban en una camioneta Hyundai Creta por la avenida Rafael Buelna, en la colonia Infonavit Playas, en Mazatlán. El ataque se registró sobre la avenida Rafael Buelna, casi en el cruce con la avenida De las Torres, en el mencionado sector.

Una de las víctimas fue identificada como Jaime “N”, de 28 años, mientras que el segundo herido fue identificado como Edwin “N”. De acuerdo con los primeros reportes, ambos circulaban de poniente a oriente cuando fueron atacados a balazos por hombres armados que viajaban en otro vehículo.

Para escapar de sus agresores, el conductor, pese a estar herido, logró brincar el camellón central de la avenida Rafael Buelna y continuó su marcha hasta llegar a un campo deportivo, donde se encuentra una caseta de Cruz Roja Mazatlán.

Socorristas de la institución brindaron los primeros auxilios a los dos hombres y posteriormente los trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Una mujer que los acompañaba resultó ilesa.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, quienes acordonaron el área y resguardaron la camioneta.