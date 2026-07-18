$!Ataque a balazos deja herido a motociclista en Lomas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque armado se registró la tarde de este sábado en Mazatlán, en una cadena de hechos violentos que se desató desde la noche del jueves en el puerto.

Alrededor de las 19:00 horas se reportó la agresión a balazos a un motociclista en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán, en la zona residencial turística.