$!Ataque a balazos deja un herido en Rincón del Valle, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona resultó herida tras ser atacada a balazos la noche de este miércoles 15 de abril en una privada de la colonia Rincón del Valle, al surponiente de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 20:30 horas en un acceso habitacional ubicado frente al bulevar Jesús Kumate, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, al sitio arribó un grupo de civiles armados que agredió a una persona y posteriormente se dio a la fuga.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron a la víctima con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.