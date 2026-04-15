$!Ataque a balazos deja un herido en Rincón del Valle, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona resultó herida tras ser atacada a balazos la noche de este miércoles 15 de abril en una privada de la colonia Rincón del Valle, al surponiente de Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 20:30 horas en un acceso habitacional ubicado frente al bulevar Jesús Kumate, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros reportes, al sitio arribó un grupo de civiles armados que agredió a una persona y posteriormente se dio a la fuga.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron a la víctima con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron aún con signos vitales a un hospital, donde recibe atención médica.
Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la persona herida ni su estado de salud oficial.
En la escena quedaron indicios balísticos, además de que uno de los portones de una vivienda permanecía abierto, sitio donde presuntamente ocurrió la agresión.
La zona fue asegurada por elementos federales y estatales para facilitar las labores de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.
En tanto, dentro y fuera de la privada se mantuvo un operativo de seguridad mientras continúan las investigaciones para ubicar a los responsables.